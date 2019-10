‘Dejaron solo al Pollo sus compañeros’: Snoopy Pérez

Guadalajara, Jalisco RICARDO ‘Snoopy’ Pérez, uno de los jugadores referentes de Chivas del Guadalajara en la década de los ochentas, criticó la falta de compañerismo de los rojiblancos, para con Antonio ‘El Pollo’ Briseño, que lo dejaron solo en el incidente del Clásico Nacional. “…yo lo comenté en mis redes sociales, porque ya apareció, ya se vio, se le van a dejar ir encima, y los jugadores de Chivas agarrando a Ochoa, y el otro escupiéndolo, no señores.. no quiero que se vayan a pelear. Pero nos aventamos broncas por defender lo defendible, ya fue una jugada brava, pero no vas a llegar a intimidar a uno de mis compañeros como lo hizo Ochoa y nadie salió al quite, después ya cuando vieron que seguía, lo quisieron separar…”; indicó a TUDN y Televisa GDL.